Lazio, Provedel cavalca l'onda del successo: dal record alle tendenze globali

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

"Che finimondo", questa la frase che non smette di essere ripetuta dal 94' di Lazio - Atletico Madrid di ieri sera. La pazzia in area avversaria di Ivan Provedel è stata celebrata con un eurogol inaspettato, scatenando l’apoteosi in una notte d'Europa. Lo Stadio Olimpico è venuto giù, i tifosi erano increduli, molti di loro, come gli stessi compagni di squadra del portiere, sono rimasti a bocca aperta per la strabiliante prodezza che l'ha reso l'uomo dei record, o meglio ancora, dell'ultimo minuto. Su un cross dolce sul secondo palo di Luis Alberto, la testa messa da Provedel ha fatto di lui il quarto portiere nella storia della Champions League a segnare. E ancora, il secondo portiere italiano in competizione UEFA a mettere a segno una marcatura, il primo italiano in Champions.Il tutto realizzato nella sua 50esima presenza con l'aquila sul petto. Il gol improvviso che ha salvato la Lazio nel finale, è stato celebrato da tutti i media internazionali, le telecronache degli altri paesi hanno fatto di lui un vero e proprio eroe celebrando l'impossibile e incredibile. Per questo il nome "Provedel" è schizzato nelle tendenze social di tutto il mondo, eleggendolo come un vero e proprio "re" della serata, sopra Haaland e Mbappé. Ma non solo, il portiere della Lazio è stato scelto anche da Spotify che gli ha dedicato la playlist "Rap Motivazionale" per "non smettere mai di crederci". Insomma, una parata magistrale su Lino, record su record e un gol all'ultimo respiro hanno fatto di Provedel un vero eroe internazionale.