Lazio, Provedel secondo portiere italiano a segnare in competizioni UEFA: il precedente

Un evento storico quello di questa sera: il gol di testa di Ivan Provedel in Champions League contro l'Atletico Madrid non verrà dimenticato facilmente. Il portiere che segna: una scena che non si vede esattamente all'ordine del giorno. Il 94 biancoceleste è diventato il secondo portiere italiano in grado di segnare in una competizione UEFA. L'unico che ci riusciì fu Marco Amelia ai tempi del Livorno in Coppa UEFA. Di conseguenza Provedel diventa il primo e unico estremo difensore italiano ad aver segnato in Champions.

"Amelia è diventato il primo portiere italiano a segnare in competizioni UEFA per club a novembre 2006: colpo di testa a due minuti dalla fine che ha permesso all'AS Livorno Calcio di pareggiare 1-1 fuori casa contro l'FK Partizan nella fase a gironi di Coppa UEFA. 'Nessuno mi aveva chiesto di andare avanti. Ho seguito l'istinto. Anzi, qualche compagno mi chiedeva di restare in porta, ma non ho prestato attenzione perché non volevo perdere'”, si legge sul sito della UEFA.