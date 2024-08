Lazio, Provedel in conferenza: "Quella bandierina alzata non può essere un alibi..."

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Provedel ha analizzato il ko della Lazio a Udine anche in conferenza: "Ci siamo distratti con la bandierina alzata, ma devo essere sincero, io non me ne ero neanche accorto. Lucca ha colpito da solo, questo episodio non è un alibi, fino a che l'arbitro non fischia l'azione va avanti e dobbiamo reagire. Il loro gol è solo demerito nostro". La Lazio sta concedendo troppo: "Incide poco chi gioca, abbiamo preso gol subito per ben due volte, vuol dire che manca qualcosa. Non so cosa. Ma se si concede quando si è freschi, vuol dire che qualche aspetto è da correggere. Le due gare devono servirci da insegnamento. Se la Lazio è più forte dell'anno scorso? Questo si vedrà con il tempo, è presto per fare bilanci. Sono andati via tanti giocatori di altissimo livello ed esperienza, sono arrivati nuovi calciatori giovani e di prospettiva. Si stanno inserendo bene, quelli che sono alla Lazio più tempo devono farli inserire il più velocemrnte possibile per far sì che abbiamo subito lo spirito giusto".