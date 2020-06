Lazio, Pulcini: "Inviterei a rivedere gli orari delle partite, per il benessere di tutti"

Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, si è espresso ai microfoni di Radio Radio sulla possibilità che vengano modificati gli orari delle partite della sera per andare incontro alle esigenze degli abbonati: "Giocare alle 21, anziché alle 21.45, sarebbe perfetto, non solo per i tifosi, ma anche per gli atleti che, come gli orologi, per funzionare bene devono fare i conti con il tempo. Il nostro organismo, per essere preciso, come un orologio appunto, deve rispettare il tempo diuno e notturno, deve rispettare i ritmi biologici circadiani e nictemerali. Se non fosse di diverso avviso e non dubitasse delle mie conoscenze, inviterei l'Associazione Calciatori a rivedere gli orari per il benessere di tutti, noi compresi".

