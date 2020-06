Atalanta-Lazio: attacchi stratosferici, ma la fase difensiva fa la differenza

Lazio e Atalanta si sono affermate come due big di questa Serie A. I biancocelesti sono in piena corsa Scudetto, a -4 dalla Juventus capolista ma con una partita in meno. I ragazzi di Gasperini si trovano stabilmente al quarto posto in classifica a +6 dalla Roma che insegue. Questa sera, alle ore 21:45, si sfidano al Gewiss Stadium i due migliori attacchi del nostro campionato. I padroni di casa, trainati dal trio Gomez-Zapata-Ilicic, sono a quota 74 reti in Serie A, tre in meno di quelli realizzati lo scorso campionato.

La Dea, in zona offensiva, è un rullo compressore in grado di rifilare goleade a molte squadre. La velocità e il dribbling del Papu, l’irruenza di Duvan Zapata e il sinistro educatissimo di Ilicic hanno reso l'attacco nerazzurro il più prolifico d'Italia. Nella gara di questa sera, Gasperini potrebbe dover fare a meno del suo numero 72, miglior marcatore della sua squadra con 21 gol stagionali, a causa di un infortunio alla caviglia. Muriel e Malinovskyij candidati principali per sostituirlo. Lo sloveno potrebbe comunque subentrare a gara in corso.

L'ATTACCO BIANCOCELESTE - Non da meno i ragazzi di Inzaghi, da sempre conosciuti per la loro grande forza offensiva. Trainata da bomber Immobile, la Lazio ha realizzato 60 gol in 26 giornate con una media di circa 2,3 reti a partita. Con 27 gol ha segnato quasi la metà delle marcature totali della squadra. La solidità del gruppo e il gioco arioso imposto dal mister hanno permesso alla Lazio di diventare una delle squadre migliori e più pericolose in zona offensiva.

DIFFERENZA DIFENSIVA - Nonostante i due attacchi stratosferici, Lazio e Atalanta distano ben 11 punti in classifica. La Dea ha segnato ben 14 gol in più dei biancocelesti ma sembra impossibile pensare ad un aggancio. La differenza tra le due squadre sta nella fase difensiva, spesso criticata nelle stagioni precedenti agli uomini di Inzaghi. Quest’anno il tecnico è riuscito a trovare la giusta quadratura concedendo pochissime occasioni agli avversari e affermandosi come difesa meno battuta della Serie A con 23 reti al passivo, una in meno della Juventus. Questo è il motivo principale che spiega perché Lazio e Atalanta siano così distanti in graduatoria. I biancocelesti, però, dovranno fare i conti con le assenze pesanti di Luiz Felipe, Marusic, Lulic e Lucas Leiva, quattro calciatori fondamentali per la fase di non possesso di Inzaghi. Il primo era riuscito a trovare la sua dimensione al fianco di Acerbi. Il brasiliano, oltre a garantisce ordine ed equilibrio in mezzo al campo, dà una grande mano ai tre difensori centrali. I centimetri e la fisicità di Lulic e Marusic, invece, avrebbero aiutato a contenere le discese sulla fascia di Hateboer.

LA RETROGUARDIA NERAZZURRA - L'Atalanta ha la sesta miglior difesa della Serie A con 35 reti subite, al pari della Roma. La fase difensiva scricchiola più del previsto. Come testimoniato dalla partita casalinga contro il Sassuolo, i nerazzurri concedono moltissimo e contro la Lazio potrebbero pagarne le conseguenze. La marcatura a uomo a tutto campo di Gasperini potrebbe rivelarsi un vantaggio per i biancocelesti, pronti a sfruttare gli spazi con i suoi velocisti. La velocità in campo aperto di Correa e Immobile potrebbe mettere in seria difficoltà la retroguardia avversaria come già successo nel caso del gol del Tucu nella gara di andata. Interessanti saranno i duelli in velocità sulle corsie: da una parte Gosens e Hateboer e dall'altra Lazzari e Jony dovranno dare il loro contributo in entrambe le fasi di gioco.

