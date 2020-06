Atalanta-Lazio, Ilicic potrebbe partire dalla panchina

Era rimasto fuori dalla sfida vinta per 4-1 col Sassuolo Josip Ilicic, per una distorsione alla caviglia destra. A poche ore dalla sfida contro la Lazio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo sloveno dell'Atalanta resta in dubbio. Nella giornata di ieri, l’ex Fiorentina ha svolto lavoro differenziato rispetto ai compagni. L’infortunio non è grave, e la rifinitura di oggi pomeriggio dirà se ci sarà o meno contro i biancocelesti. L’idea di Gasperini potrebbe essere quella di far iniziare il fantasista dalla panchina e sganciarlo a gara in corso. Al suo posto probabile che sia Malinovskyij a partire dall’inizio, in virtù anche della squalifica di Pasalic.

