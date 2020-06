Atalanta - Lazio, sarà attacco contro difesa: a caccia dei tre punti

Giorno e notte, Yin e Yang, attacco e difesa: lo scontro tra gli opposti che, a modo loro, sono complementari è ricorrente nella storia dell'umanità. Ad unirsi al folto elenco di scontri epici, sarà la sfida tra Atalanta e Lazio di mercoledì sera.

ATTACCO CONTRO DIFESA - La compagine bergamasca è la squadra con il miglior attacco del campionato (74 gol segnati), mentre i biancocelesti sono quelli con la difesa più solida (solo 23 reti subite). Va sottolineato come però la squadra di Inzaghi abbia anche un reparto offensivo molto valido: con 60 marcature all'attivo, è un gradino sotto i nerazzurri. Nessuna delle due formazioni è abituata a chiudersi nella propria metà campo, sarà quindi interessante vedere quale delle due caratteristiche avrà la meglio.

UOMINI A CONFRONTO - Nel tridente d'attacco atalantino il giocatore più prolifico è Josip Ilicic (attualmente 15 reti, ndr), grazie anche al Papu Gomez che è il miglior assistman della squadra con 9 passaggi decisivi. La Dea si scatena quando deve attaccare: 1523 manovre totali e 231 tiri nello specchio della porta. A difendere i biancocelesti ci sarà il muro composto da Strakosha (secondo portiere meno battuto del campionato), Acerbi (roccia difensiva e secondo in rosa per km percorsi), Radu (mix di esperienza e grinta) e Patric (in crescita). La Lazio ha la forza di difendere anche con i giocatori offensivi: Milinkovic e Immobile sono i primi a ripiegare per aiutare i compagni. I biancoblù subiscono poco, ma sono vulnerabili solitamente a metà del primo tempo, tra il 15' e il 30', dove ha subito la maggior parte dei gol (il 43%). I ragazzi di Gasperini invece sono molto prolifici dal 30' in poi.

Lecce, tifosi contro la ripresa: "Vince il calcio dei milioni, restano fuori le emozioni"

Lega Pro, playoff anticipati al 30 giugno: tutti i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE