Lecce, tifosi contro la ripresa: "Vince il calcio dei milioni, restano fuori le emozioni"

Squadre in campo e stadi vuoti. E questa la nuova realtà del calcio post coronavirus. La stagione deve essere portata a termine, i supporters delle squadre però potranno vedere i loro beniamini solo da casa. Una decisione “forzata” ma che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti gli appassionati. Per questo anche i tifosi del Lecce hanno esposto fuori lo stadio ‘Via Del Mare’ uno striscione contro la ripresa: “Stadi spettrali per scenari surreali… vince il calcio dei milioni restano fuori le emozioni”.

