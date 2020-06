Lapo Elkann carica la Juve: "Nei momenti difficili sappiamo dare il meglio"

La sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli è già alle spalle. Questa sera la Juventus di Sarri è chiamata a ripartire contro il Bologna. Vietato sbagliare per la squadra bianconera che ha ricevuto la carica anche da Lapo Elkann: "Da oltre 120 anni La Juventus è la storia di tifosi, campioni, vittorie e trofei. Ci sono momenti difficili in tutte le storie e la nostra testimonia che proprio nei momenti difficili sappiamo dare il meglio. Noi siamo la Juve, Noi Lottiamo fino alla fine". Queste le sue parole affidate a Twitter.

