Fiorentina, pericolo diffidati: in cinque rischiano di saltare la Lazio

Tra qualche ora, alle 19.30, la Fiorentina scenderà in campo e affronterà il Brescia nella gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Su cinque calciatori della formazione di Iachini pesa il 'pericolo squalifica'. Si tratta di Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella e Vlahovic, tutti diffidati. Nel caso in cui rimediassero il cartellino giallo nella gara odierna, salterebbero la gara contro la Lazio di sabato 27 giugno.

