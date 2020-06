Tavecchio: "Chi vincerà lo scudetto? Dico Lazio o Juventus. Sulla riforma dei campionati..."

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha detto la sua sulla lotta scudetto ai microfoni della 'Politica nel pallone' su Gr Parlamento: "Chi vincerà? Per me Juventus o Lazio. Recuperare sei punti sarà difficile per i nerazzurri". Poi, ha sottolineato la confusione dello sport italiano per quanto riguarda l'indirizzo politico: "Troppi centri di potere e centri di comando: deve essere riformato con gente che sappia cos'è lo sport. Riforma dei campionati? Dalla prossima stagione non possono esserci più alibi sulla riforma dei campionati, è la madre di tutte le battaglie. Sono sei anni che lo diciamo, adesso è diventata la nonna di tutte le battaglie". Infine, il suo pensiero sulla ripresa del campionato: "Il problema era legato ad un fatto economico, se non ripartiva la Serie A c'erano dei problemi enormi per diritti tv, mutualità e questioni che riguardavano le classifiche. Oggi come oggi il calcio è sulla linea di lancio e non lo fermano, speriamo che la fortuna ci assista anche se penso che i campionati andranno avanti e finiranno".

