Lega Pro, playoff anticipati al 30 giugno: tutti i dettagli

La Lega Pro non vuole aspettare e anticipa l'inizio dei playoff al 30 giugno. Questo è quanto emerso dall'Assemblea tra i club della serie tenutasi oggi. Le gare si sarebbero dovute giocare dal 1 luglio, ma è stato deciso di cambiare data. Rimane fissata al primo giorno del mese, la partita del club che sfiderà la perdente della Coppa Italia (finale in programma il 27 giugno).

ALTRE DECISIONI - Durante la riunione, tenutasi in videoconferenza, sono state ufficializzate le linee guida per la vendita dei diritti Tv del campionato per le stagioni fino al 2023. Sono poi stati affrontati i temi della contrattualistica e delle risorse del prossimo campionato.

Cangemi: "Lotito sindaco? Non ha queste aspirazioni. Stadio della Lazio tra le priorità"

Lapo Elkann carica la Juve: "Nei momenti difficili sappiamo dare il meglio"

TORNA ALLA HOMEPAGE