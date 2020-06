Cangemi: "Lotito sindaco? Non ha queste aspirazioni. Stadio della Lazio tra le priorità"

Intervenuto ai microfoni di Nsl Radio, Giuseppe Cangemi si è espresso anche sulle voci relative a una presunta candidatura di Claudio Lotito a sindaco di Roma: “Non credo che il presidente Lotito abbia queste aspirazioni, fa bene il presidente della Lazio ha tanti altri ruoli, non credo sia interessato a questo tipo d’incarico o comunque d’investitura. Invece il centro destra deve trovare un candidato unito che sia credibili, che sia legato al territorio, che conosca bene i problemi di questa città e aggiungerei: vanno bene tutti tranne la Raggi”.

LE PRIORITÀ - "Due solamente... una città più pulita e più sicura che non sono due obiettivi irraggiungibili come abbiamo visto in altre città. Se ci riuscisse sarebbe un sindaco da ricordare nella storia. Il problema che ogni sindaco che arriva tenta di stravolgere le cose. Il candidato sindaco del centrodestra deve avere un’agenda politica snella: una città, partendo dalle periferie, più sicura e pulita. E una città con due stadi: uno per la Roma e uno per la Lazio, magari cominciando da quello della Lazio”.

IL RITORNO DEI TIFOSI - “Mi auguro che si arrivi presto a riaprire gli stai anche ai tifosi magari ripartendo da chi ha sottoscritto un abbonamento e dargli la possibilità in base alla capacità operativa dello stadio di riferimento di seguire la propria squadra. Sarebbe un segnale positivo di una ripartenza che è sotto gli occhi di tutti, che deve essere sì in sicurezza ma che deve garantire un ritorno alla normalità”.

