Lazio, puntando alla vetta: miglior differenza reti del campionato

Questa Lazio non si può più nascondere. Sono i numeri a parlare per lei: primati polverizzati uno dopo l'altro, dimostrando di aver acquisito i tratti somatici della grande squadra. Grazie al successo contro il Napoli, la squadra di Inzaghi può vantare la miglior differenza reti del campionato: +24, con i 41 gol messi a segno e i 17 subiti. La stessa dell'Inter, ma con una rete in più realizzata ma, soprattutto, con una partita in meno da giocare (il recupero contro il Verona). Subito dopo c'è l'Atalanta (+23), che può vantare il miglior attacco della Serie A, merito dei 49 gol segnati in 19 giornate, a scapito dei 26 concessi.

