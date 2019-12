Lazio, quando attacchi fai paura: nessuno come te in Serie A

Il portale sportivo Calciodatato, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una curiosa statistica, che dimostra quanto l'armata di Inzaghi sia pericolosa in fase offensiva. Rispetto alla media del campionato di Serie A, le conclusioni dei giocatori della Lazio hanno il 24% in più di probabilità di finire in gol. I biancocelesti comandano dunque questa speciale graduatoria relativa alla pericolosità media al tiro delle compagini del nostro campionato, ed i propri lanci hanno in media il 13,1% di probabilità di terminare in rete. Al secondo posto, c'è il Bologna, seguito da, rispettivamente, Atalanta, Verona e Roma.

