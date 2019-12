Lazio, Lotito: "Questo è solo il primo passo. Ai tifosi chiedo di venire allo stadio" - VD

La Lazio ha inaugurato il suo primo Official Store in centro a Roma. Tra i tanti ospiti presenti, ovviamente c'era anche il presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste ha rilasciato qualche battuta ai microfoni di Lazio Style Channel: "È fatta, oggi l'abbiamo inaugurato. È la prima di una lunga serie di location che stiamo trovando per servire al meglio i tifosi e farli sentire orgogliosi dell'appartenenza a questa maglia. Siamo vicini a Piazza di Spagna, è una location molto particolare e anche comoda dal punto di vista della gestione del traffico. Mi fa piacere vedere tutta questa gente, i laziali hanno grande cuore e passione ma troppo spesso mancano in termini di presenza allo stadio. Forse lo danno per scontato, mentre gli addetti ai lavori hanno bisogno di sentire affetto e passione, è uno sprono in più per fare meglio. La squadra sta facendo bene e mi auguro che prosegua così. Quello che chiedo è che i laziali siano orgogliosi di esserlo e che lo dimostrino pubblicamente. La lazialità è uno stile di vita, bisogna essere orgogliosi di appartenere alla prima squadra della Capitale nata nel 1900".

Il patron biancoceleste è poi intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'evento: "Mi auguro che la gente sia presente con la Juventus, i tifosi sono legati alla società con il cuore anche se non lo testimoniano sempre con la presenza. Ecco perché vorrei che fossero presenti in massa, la presenza costituisce un elemento in più per la nostra squadra per far sì che vada sempre meglio e ottenga risultati all'insegna del valore di questa società. Il nostro valore è nell'olimpo internazionale, dobbiamo dimostrarlo con i risultati e con l'organizzazione delle infrastrutture. Mi auguro che la squadra affronti la Juventus con la stessa determinazione che ha avuto finora, se manterrà quel profilo di voler portare a casa a tutti i costi il risultato ha le potenzialità per farlo. Io sono un combattente, spero sempre che la squadra incarni questo spirito. Tutte le partite sono importanti, non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Guardate il Cagliari: una squadra che sul piano tecnico ha le stesse potenzialità delle squadre che stanno sotto in classifica, ma che ricopre quella posizione meritatamente perché è unita e organizzata".

VIDEO - LE PAROLE DI LOTITO AI CRONISTI

Pubblicato il 3/12 alle 18.25