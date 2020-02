Lazio, quanto incidono i rigori? I numeri e il confronto con le altre big

Tifosi delle compagini di Serie A hanno iniziato a sottolineare il dato relativo ai calci di rigore concessi alla Lazio, al secondo posto in classifica e ad un solo punto di distanza dalla Juventus. Per quattordici volte, infatti, i direttori di gara hanno dato all'armata di Inzaghi la possibilità di far gol dagli undici metri. Una statistica pubblicata da Lazio Page sul profilo Twitter, però, fa comprendere la misura in cui i 'penalty' siano stati effettivamente decisivi nel rendimento dei biancocelesti in campionato. Sono solamente cinque i punti guadagnati dalla compagine capitolina grazie a calci di rigore decisivi per il risultato (un punto contro l’Atalanta e due contro Brescia e Inter). La classifica che pone in rilievo l'incidenza dei tiri dagli undici metri vede al primo posto la Juventus (8), seguita da Inter, Lecce e Milan. La Lazio è immediatamente sotto, ma condivide il proprio posto con Hellas Verona e Genoa. Coloro che hanno tentato di far passare il successo dei biancocelesti come un insieme di fortuna e 'favori arbitrali' dovrà fare un passo indietro. Lo dicono i numeri. Ecco la classifica completa:

8 Juventus

7 Inter

6 Lecce, Milan

5 Genoa, Hellas, Lazio

4 Atalanta

3 Cagliari, Roma

2 Brescia, Napoli, Sampdoria, Sassuolo

1 Bologna, Spal

0 Fiorentina, Parma, Torino

