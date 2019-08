Lazio, quattro anni fa la prima partita di Milinkovic in biancoceleste

Era il 18 agosto 2015: Sergej Milinkovic-Savic giocava la sua prima partita con la maglia della Lazio addosso. Un matrimonio felice, nato quell'estate dopo il corteggiamento, vano, della Fiorentina. Il gigante serbo decise di sposare la maglia biancoceleste, e in quella calda serata estiva, per la prima volta calcava il manto erboso dell'Olimpico. Era il preliminare di Champions League contro il Bayer Leverkusen, Milinkovic entrava in campo nella ripresa al posto di Onazi. Anche il club biancoceleste, in un post su Twitter, hanno sottolineato questa ricorrenza: "Quattro anni fa Sergej Milinkovic debuttava con la maglia della Prima Squadra dellaCapitale!". Una data da ricordare, il primo atto di un idillio nato per durare: "Sto alla Lazio, qui non mi manca nulla", questa maglia gli è entrata nel cuore.

