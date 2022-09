Lazio, quattro biancocelesti nella Top11 di WhoScored - FOTO

Sesta giornata di Serie A in archivio e come di consueto WhoScored ha stilato la sua personale Top11 con i giocatori che più hanno inciso in questo turno. Sono ben quattro i biancocelesti che si sono meritati un posto in formazione grazie alla vittoria netta per 4-0 sul campo della Cremonese. Felipe Anderson, Milinkovic-Savic, Pedro e ovviamente Ciro Immobile autore di una doppietta.

A completare l'11 titolare Montipò (Verona), Venuti e Martinez (Fiorentina), Bijol (Udinese), Parisi (Empoli), Sabiri (Sampdoria), Deulofeu (Udinese).