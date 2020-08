Lazio, quella volta in cui Dzeko incensò David Silva: “Il più forte con cui ho giocato”

Le strade di David Silva e della Lazio sembrano destinate ad incrociarsi. Dopo 10 anni al Manchester City, il fantasista spagnolo lascerà il club non appena finirà il percorso in Champions League. Nell’esperienza in Inghilterra, David Silva è stato compagno di squadra tra gli altri di Edin Dzeko, attuale numero 9 della Roma. In un’intervista del 2016 era stato chiesto all’attaccante bosniaco quale fosse il giocatore più forte con il quale abbia mai giocato. La risposta di Dzeko stata piuttosto chiara: "Ho avuto la fortuna di giocare con tanti grandi calciatori. Probabilmente il più forte è David Silva. Non a caso lo chiamavamo The Little Magician. Fa delle cose incredibili con i piedi. Ogni palla che riceve non ha problemi a controllarla e a ridartela”. In quell’anno nella Roma giocava ancora Francesco Totti, ma l’attaccante giallorosso ha deciso comunque di premiare il piccolo mago spagnolo.