Lazio, Radu da record: arrivano i complimenti social dei compagni - FT

Con 402 presenze, raggiunte oggi grazie alla titolarità nella sfida con lo Spezia, Stefan Radu ha riscritto la storia della Lazio. Prontamente i compagni gli hanno fatto i complimenti tramite i social. Luiz Felipe gli ha dedicato una Instagram Story con la foto pubblicata dal club e il soprannome "boss" con cui il romeno viene chiamato all'interno dello spogliatoio. Armini, laziale e allievo di Radu in difesa, sempre attraverso una Instagram Story, ha scritto: "Sei un grande esempio per me sia come giocatore che come uomo. Complimenti boss". In seguito anche Patric ha voluto complimentarsi con il Boss sempre attraverso Instagram: "Meriti tutto fratello mio. Altre 400 ce la fai secondo me". Leiva invece gli ha dedicato un post scrivendo: "C'è solo un BOSS! Complimenti fratello".