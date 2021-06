Lazio, Radu vuole restare ma per il rinnovo c'è ancora distanza: la situazione

"Vengo solo se dalla Lazio non arrivano chiamate". Sarebbe questo in sintesi, secondo la rassegna stampa di Radiosei, quello che Radu avrebbe detto a Simone Inzaghi. L'ex tecnico biancoceleste vuole portare il difensore all'Inter dove gli verrebbe offerto il ruolo di vice Bastoni e un anno di contratto, con al massimo un'opzione per il secondo. Lui vuole restare alla Lazio, è legatissimo al club in cui milita da 13 anni e chiede altri due anni di contratto alla società. La carta d'identità del romeno, 35 anni a ottobre, induce Lotito a offrirgli un rinnovo annuale. C'è ancora distanza, l'Inter preme, ma Radu farà di tutto per restare a Roma.

Pubblicato 17/06

Calciomercato Lazio, il club vuole tenere Strakosha: le richieste del giocatore

Italia, Immobile indica la via: "Spirito di squadra, umiltà, sacrificio. Avanti così" - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE