Lazio, Rambaudi: "Baroni stagione positiva. La società deve ripartire..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la sconfitta contro il Lecce, il futuro di Baroni e di alcuni singoli. Ecco di seguito le sue parole: “Baroni con questa squadra, e il materiale umano a disposizione, ha fatto un’annata strapositiva. Ha tirato fuori il 300% e la società da qui deve ripartire. Arrivare all’ultima giornata e avere chances per la Champions dopo aver disputato anche una buona Europa League, è importante. Ora va migliorata questa ‘non qualità’ prendendo giocatori che hanno vissuto certe situazioni, che hanno esperienza. Dell’annata salvo la prima parte di stagione, quando la Lazio ha giocato il miglior calcio insieme all’Atalanta".

Poi sulla possibile conferma di Baroni: "Sì, se la società gli prende dei giocatori per lottare per il quarto posto. Con questi calciatori, ripetere la stagione, è complicato. Zaccagni? La fascia all’inizio dicevo che gli pesava e non era più lui, poi è migliorato insieme a tutta la squadra. Forse gli pesa questa responsabilità, ma oggi ci si attacca un po’ a tutto. Qui ci sono pochi calciatori con la leadership, per me il capitano è Romagnoli: per esperienza, ruolo, linguaggio del corpo”.