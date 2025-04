Lazio, Rambaudi: "La vittoria è di Baroni. Bene Mandas, ma Tchaouna..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria biancoceleste di ieri sera a Bergamo. Uno 0-1, quello tra Atalanta e Lazio, che riapre la lotta Champions, la quale adesso diventa serratissima. Ecco di seguito le parole di Rambaudi: “Tavares? Sente dolore muscolare, evidentemente in un posto delicato; magari è un fastidio legato ad un infortunio vecchio. È un discorso anche mentale, secondo me. Il gol? È una giocata preparata, come dicevamo nei giorni scorsi. È arrivato anche grazie ad un errore di Hien, ma i biancocelesti sono stati bravi nel preparare la giocata. La Lazio fa sempre questo tipo di partita. Baroni ha cambiato strategia: in campionato ha messo gli interpreti dell’Europa e giovedì farà il contrario. Sono migliorati nel difendere lateralmente, perché Rovella si allinea con la retroguardia e diventa quasi un difensore. Soliti dubbi poi su alcuni calciatori, Tchaouna su tutti e anche Noslin è entrato leggerino, come sempre. Io ero fiducioso prima e chiaramente resto fiducioso ora. Mandas mi è piaciuto molto, per la sicurezza che ha dato, e come sempre mi è piaciuto il gruppo che ci crede ed è felice. Abbiamo due ottimi portieri e il tecnico li gestisce in base a come stanno. Mandas a questo punto si è dimostrato ancora una volta una certezza".

"Atteggiamento? Ho rivisto la squadra di Coppa, quella dell’inizio. Provstgaard è stata una sostituzione obbligata, è entrato bene; Noslin deve cambiare registro come ha fatto Isaksen. Vittoria importante che rimette nel calderone anche l’Atalanta e se stasera il Bologna non dovesse fare risultato ci sarebbe una vera e propria bagarre per il quarto posto. Rovella ha avuto un momento di calo come lo ha avuto tutta la Lazio; in una stagione può capitare un mese così, ora ha ripreso a fare bene ciò che sa fare. E’ uno dei migliori centrocampisti italiani e anche ieri si è visto".

"Questa vittoria è tutta di Baroni: nelle scelte, nel coraggio. Questo successo è tanta roba. Il tecnico è lucido, ha ragionato come all’inizio e sono anche rientrati alcuni calciatori. Il grande merito è il suo, se non avesse fatto queste scelte la Lazio avrebbe pagato sia in campionato che in Europa. Dia per me ha fatto un’ottima gara a livello di movimenti. È stato funzionale alla squadra. La Lazio ha bisogno di una punta. La differenza tra Fiorentina e Lazio è che i biancocelesti sono più squadra, partono da dietro e davanti hanno difficoltà; loro sono un po’ meno squadra ma da centrocampo in poi fanno male, soprattutto con Kean”.