Lazio, Rao ricorda Enza: "Un viso inconfondibile all'Olimpico"

Ha sconvolto tutto il mondo Lazio la scomparsa di Enza, storica tifosa biancoceleste definita la "mamma dei laziali". Anche Roberto Rao, responsabile della comunicazione del club capitolino, ha voluto ricordarla con un tweet: "Per tantissimi tifosi e’ stata sguardo di complicità (o di rimprovero). Una laziale vera, una mamma, una zia, un viso inconfondibile all’Olimpico, in trasferta e a via Farini. Una vita tra le sciarpe, le bandiere e le maglie della Lazio. Buon viaggio Enza".