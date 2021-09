Lazio, Raul Moro e la promessa alla mamma di Guerini: “Ora il gol” - FOTO

"Orgogliosa di sapere che Guero scende in campo con te sempre. Ora però il gol. Me lo hai promesso! Vola Raul". Così la mamma di Guerini si è rivolta a Raul Moro con una foto su Instagram in occasione del diciottesimo compleanno di Etienne Tare. Dopo il terribile dolore, la madre dell'ex Primavera sta trovando conforto e affetto in tutti i giovani biancocelesti che non perdono mai l'occasione per ricordare il loro amico e compagno Daniel. L'esterno spagnolo ex Barcellona, lanciato a gara in corsa da Sarri in tutte le prime tre giornate di campionato, ha promesso un gol alla donna e chissà che non possa arrivare una dedica speciale per Guero.