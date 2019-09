Lazio, Raul Moro saluta il Barca: "Grazie a tutti, questa la scelta migliore per il mio futuro"

Un colpo a sorpresa del ds Tare, per rinforzare la Primavera di Menichini e regalare ad Inzaghi un futuro talento. Raul Moro è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Lazio, non prima però di congedarsi dal suo vecchio club, il Barcellona, che ha tenuto a ringraziare sui social: "Oggi è un giorno complicato per me, oggi mi separo dal Barcellona, quella che è stata la mia casa in questo anno. Questa decisione è stata la più difficile della mia vita, sapendo che dovrò lasciare la mia famiglia e i miei amici. Però credo che è la migliore scelta per continuare a crescere come calciatore. Volevo dire grazie al Barca per avermi dato l'opportunità di vestire questa maglia, che ho difeso con passione e mi ha permesso di avverare un sogno che avevo quando ho cominciato a giocare: vestire la maglia della Spagna. Non posso dimenticarmi del personale della Masia, tutto il corpo tecnico e tutti i miei compagni, che hanno reso tutto più facile. In ultimo la mia famiglia e il mio entourage, grazie al loro appoggio migliorerò come calciatore e come persona".

