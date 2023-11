Lazio, Ravanelli: "Immobile classe e personalità. Non era facile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una vittoria importante per il morale e non solo. La Lazio batte il Celtic grazie alla doppietta di Ciro Immobile e si qualifica agli ottavi di Champions League. Il capitano biancocelste è stato assoluto protagonista di serata e l'ex calciatore Ravanelli ha così commentato la sua prestazione ai microfoni di Mediaset: “Ha dimostrato grande personalità e attaccamento. Stare fuori in una partita determinante è un brutto colpo, invece è entrato in campo e ha dimostrato con la sua classe di poter trasformare la partita nella sua grande serata. In area Immobile diventa devastante”.