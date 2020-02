Lazio, Recanatesi: “Domani una gara chiave, Inzaghi non si potrà più nascondere..."

Domani all’Olimpico è in programma la gara tra Lazio e Verona, slittata a causa della contemporaneità con la finale di Supercoppa. Con una vittoria, la ‘banda Inzaghi’ supererebbe l’Inter, collocandosi al secondo posto nella classifica della Serie A. Alla vigilia del match, il giornalista e tifoso biancoceleste Franco Recanatesi si è espresso sul momento della compagine capitolina ai microfoni di TMW Radio: “Lazio-Verona sarà una partita chiave per Simone Inzaghi, da quel momento in poi non si potrà più nascondere. Una vittoria aprirebbe le porte a qualsiasi prospettiva”.

