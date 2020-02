Lazio, record di punti dopo 26 giornate: la statistica

Lazio da record, Lazio da sogno. Un punto dopo l'altro i biancocelesti hanno conquistato la vetta. In attesa che Juventus e Inter recuperino la partita rinviata al 13 maggio, Inzaghi e compagni possono godersi il primo posto. Come riporta Lazio Page, è record storico di punti dopo 26 giornate. Nel 1972/73 erano stati 54, così come nel 1973/74 (considerando tre punti a vittoria).

LAZIO - BOLOGNA, RIVIVI LA DIRETTA

LAZIO, IL PRIMO POSTO E' TUTTO TUO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE