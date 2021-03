Lazio, Reina tra i portieri meno battuti dal 2001 ad oggi: il dato sui clean sheet - FT

A 39 anni Pepe Reina è arrivato alla Lazio e si è preso il posto da titolare. Oltre alle ottime prestazioni con la maglia biancoceleste, lo spagnolo vanta anche un ottimo curriculum. Come evidenziato dai dati pubblicati da Skores, l'ex Liverpool è il quarto portiere ad aver collezionato più clean sheet nel ventunesimo secolo. In 893 presenze dal 2001 ad oggi, Reina ha mantenuto la propria porta inviolata ben 350 volte. Meglio di lui hanno fatto solo Casillas (439 clean sheet in 1028 apparizioni), Buffon (426 in 938) e Cech (391 in 905). Chiude la top 5 Neuer con 337 in 753.