Lazio, Reja: "Vedo le richieste di Sarri e mi auguro che..."

In occasione della sfida tra le nazionali Under 19 di Albania e Italia, Edy Reja è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del suo percorso da ct. L'allenatore si è poi espresso anche sul campionato italiano che inizierà tra pochi giorni e nella sua analisi non poteva mancare un commento sulla Lazio. Queste le parole sulla squadra di Sarri: "Vedo Sarri che chiede in continuazione qualche movimento... Spero che questi allenatori vengano accontentati in modo da creare squadre sempre più competitive. Anche Gasperini si lamenta spesso ma fa bene, batte i pugni quando magari non si centra qualche obiettivo. Poi sono sempre gli allenatori quelli che ci vanno di mezzo..."

