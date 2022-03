Lazio | Rincari record, Reina contro la politica: "Ti prendono per uno str***o"

Pepe Reina, portiere della Lazio ed ex Nazionale spagnola, si è espresso su Instagram contro il Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sánchez. A far scattare l'estremo difensore le parole di Sanchez secondo cui "l'inflazione e i prezzi dell'energia sono di esclusiva responsabilità di Putin e della sua guerra illegale in Ucraina".

Il calciatore spagnolo ha scritto: "Quello che disturba di più è... che ti prendono, oltretutto, per uno str***o", in una protesta chiara contro quelli che sono, secondo lui, prezzi frutto di speculazione. Non è infatti il primo giocatore della penisola iberica a puntare il dito contro il Governo. Reina si è accodato a chi non vede di buon occhio chi si sincera dietro l'inflazione causata dalla guerra scatenata da Putin per motivare i rincari.