Lazio, Rocchi e quel gol contro la Sampdoria: "Uno dei più belli di sempre. Ricordo..."

Nel match program di Lazio - Sampdoria, pubblicato da qualche minuto sui canali ufficiali del club, trovano spazio anche delle parole di Tommaso Rocchi, autore del gol decisivo della partita tra biancocelesti e blucerchiati del 3 febbraio 2008. L'attaccante, che siglò la seconda rete dopo quella di Stefano Mauri, ha ricordato: "Un momento indescrivibile, fu forse uno dei miei gol più belli di sempre, anche per merito dell'azione. Partii dall'esterno, mi accentrai e scambiai palla con Pandev, che fu bravo a ridarmela con i tempi giusti. La stoppai di destro al volo, spalle alla porta, mi girai e tirai al volo di sinistra. Palla sotto l'incrocio e 2-1. Mancavano 10', non ci credevo nemmeno io di aver segnato in quel modo. Corsi subito ad esultare sotto la Nord, lo stadio era una bolgia. Fu una partita importante, decisa da un gol indimenticabile".

