Lazio - Roma, Compagnoni: "Anderson, un Callejon più giovane. Ideale per Sarri"

Tris biancoceleste, la Lazio trionfa nel derby. A commentare il successo dei biancocelesti è intervenuto anche una delle voci di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, che ha esalto le caratteristiche della Lazio di Sarri: "Partita bloccata nei primi minuti, serviva una scintilla per aprirla ed arrivata con il gol di Milinkovic. Direi che tra le tante gemme della partita c'è il contropiede della Lazio per il gol del 3-1. Da mostrare nelle scuole calcio".

EMOZIONE SARRI - "Aveva bisogno di una scossa, ho notato tanta emozione a fine partita sotto la curva. Non avevo mai visto un Sarri così, quasi commosso".

MILINKOVIC - Ho commentato la Lazio in due occasioni quest'anno e ho visto due versioni di Milinkovic. Il problema è che non sempre lo vediamo in queste condizioni. Ha tutto, sa anche difendere, ma a volte è discontinuo. Quando riesce ad esprire questo "tutto" è uno dei migliori centrocampisti al mondo".

PEDRO - "Non è più un ragazzino ma è rimasto in campo 90'. Nell'occasione del gol è stato il primo a capire dove avrebbe virato l'azione, ha fatto un allungo di 40 metri e nonostante ciò è arrivato lucidissimo con una conclusione all'angolino dove Rui Patricio non ha potuto far nulla. Queste cose le fanno solo i grandi giocatori".

FELIPE ANDERSON - "Ha estro, corsa, vede la porta. E' il tipo giocatore perfetto per Sarri. Nella Lazio, che ha due interni di centrocampo molto offensivi, è importante che gli esterni diano equilibrio. In questo senso Felipe Anderson è una sorta di Callejon più giovane e può essere ideale per il tecnico biancoceleste".