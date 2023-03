Lazio - Roma, dal rosso a Ibanez al gol annullato: Marelli spiega tutto. E su Cataldi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il derby tra Lazio e Roma, terminato 1-0 per i biancocelesti, ha portato come sempre molte polemiche con sé. Tra l'espulsione di Ibanez, il fuorigioco di Smalling che ha causato l'annullamento del gol della Roma e il contatto Cataldi-Zalewski gli argomenti di cui parlare sono molti. Su questo, nel corso della live su Twitch di Dazn dedicata agli episodi arbitrali della giornata, si è concentrato l'ex arbitro Luca Marelli:

ESPULSIONE DI IBANEZ - "Se guardiamo bene i due gialli a Ibanez sono sostanzialmente identici. Nel primo caso il difensore della Roma è anticipato dalla giocata di Felipe Anderson, nel secondo la sbaglia e viene anticipato da Milinkovic. Non è stato sanzionato per la gravità del fallo, ma per questioni che si possono definire tattiche e che a livello regolamentare sono considerate SPA, quindi azioni potenzialmente pericolose. Nel primo caso Felipe Anderson è a centrocampo e quindi può creare un'azione potenzialmente pericolosa, l'ammonizione ci sta tutta. Qualcuno mi ha scritto che Felipe si è lanciato, ma il contatto c'è tutto, a Narnia c'è molta fantasia. Se ieri Massa non avesse ammonito in uno dei due casi, avrei giudicato la sua direzione in negativo, invece è stato eccezionale in un derby tesissimo. Quelle di Ibanez sono le classiche ingenuità: è vero che fa di tutto per evitare il contatto, ma una volta che c'è il giallo è automatico. Lui sapeva di essere ammonito quando interviene su Milinkovic-Savic, il giallo è evidente. Il fuorigioco della Roma? E' corretto, c'è poco da dire. Smalling interviene sul pallone ed è oltre".

CONTATTO CATALDI-ZALEWSKI - "Non ci sono immagini che mostrano il presunto calcio di Cataldi a Zalewski? E' normale. Da nessuna inquadratura si comprende se il gesto è stato compiuto o no. Cataldi fa qualcosa, ma non è particolarmente evidente. Non si capisce se ci sia un contatto tra i calciatori. Massa, infatti, era in controllo dell'azione e ha fischiato fallo e basta, senza intervenire. Il Var sarebbe potuto intervenire solo in caso di condotta violenta, in quel caso avrebbe potuto chiamare l'arbitro all'On Field Review. Non c'è stata evidenza di contatto, questa è la realtà".