Lazio – Roma, Di Canio: “Rigore? Non vorrei fosse una sorta di compensazione”

La gara tra Lazio e Roma è stata sicuramente ricca di episodi, in particolare quelli sui rigori uno presunto che non è stato concesso e quello che Guida ha concesso in favore dei giallorossi. Ai microfoni di Sky è intervenuto Paolo Di Canio che ha detto la sua in merito: “Zaniolo è in controllo della palla e Hysaj gli frana mezzo addosso. Il primo può essere fischiato perché c’è un danno procurato, ma il secondo non c’è mai nella vita. Un giocatore non può gravitare intorno a un altro che se calcia e ti colpisce su una gamba che non ha messo riceve il rigore. Non vorrei che fosse per una sorta di compensazione. Che ci sta a fare il Var? Secondo me poteva richiamare Guida e mandarlo a rivedere i due episodi”

