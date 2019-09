Lazio - Roma, Gaia Lucariello: "Emozionatissimi". E la sagoma di Inzaghi... - VD

Tutti insieme per tifare Simone Inzaghi. Gaia Lucariello a un'ora dal fischio d'inizio del derby della Capitale, ha raggiunto lo stadio Olimpico insieme a Pippo e al figlio. L’attenzione tutta per il nuovo ingresso della Monte Mario, bellissimo. Tra le sagome, oltre ai calciatori biancocelesti, anche quella del marito. “Ciao amore”, scherza con lui all’arrivo (CLICCA QUI PER IL VIDEO). “Non siamo emozionatissimi, di più”, ammette nella storia Instagram. Prima di salire in tribuna anche una foto coi trofei della Lazio, gli ultimi due vinti proprio da Simone.