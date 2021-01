Lazio - Roma, i biancocelesti ripercorrono l'ultimo derby capitolino sui social - VD

Mancano 48 ore al derby della Capitale. Venerdì sera la Lazio affronterà la Roma per la supremazia cittadina e per tre punti fondamentali in vista della scalata verso il quarto posto. L'ultima volta, quasi un anno fa, il confronto è finito senza vincitori né vinti, con Acerbi che ha risposto al gol di Edin Dzeko. Sui propri canali social, la società biancoceleste ha pubblicato un video riassuntivo dell'ultimo incontro. Il Leone sarà della partita contro i giallorossi, vedremo se sarà decisivo come lo scorso 26 gennaio.