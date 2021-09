Lazio-Roma, Ibanez: “Abbiamo controllato la partita. Sul gol…”

Roger Ibanez, difensore della Roma, ha analizzato la sconfitta con la Lazio ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Siamo entrati con l’atteggiamento sbagliato, poi abbiamo cambiato e la partita è stata semrpre controllata da noi. Peccato per noi e per i tifosi. Gol? Ha significato tanto ma mi dispiace per la sconfitta. Quello che ci ha detto Mourinho rimane tra di noi ma l’atteggiamento tra di noi è giusto e dobbiamo rimanere così".