Lazio - Roma, il derby di venerdì è già storico: i motivi

Ogni derby è unico e speciale a suo modo. Ogni partita racconta una sua storia, un suo momento, una sua impresa o una grande caduta. Nell'infausto 2020 la pandemia è riuscita a toglierci tutto ma non la stracittadina che cadendo alla seconda giornata ha avuto la fortuna di giocarsi, sia all'andata che al ritorno, con lo stadio pieno. Ecco quest'anno verrà ricordato soprattutto per il silenzio, per l'Olimpico vuoto così come le Curve, per l'assenza di fumogeni, delle coreografie e del tifo. Mancherà l'anima, ciò che da sempre rende speciale questa partita come la più attesa dell'anno. C'è poi un altro motivo per il quale questo derby sarà unico: perché per la prima volta si giocherà di venerdì. Ci sono stati derby pomeridiani, derby rinviati, sospesi giocati di sabato ma mai di venerdì come accadrà tra qualche giorno. Appuntamento quindi con la storia: comunque andrà sarà una partita da ricordare.

