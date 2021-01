Lazio, Inzaghi si affida alla coppia Caicedo-Immobile per il derby

Sarà di nuovo la coppia Caicedo-Immobile a guidare l'attacco della Lazio nel derby, e non potrebbe essere altrimenti. Dell'ecuadoregno si parla molto in ottica mercato, ma finora Inzaghi lo ha spesso schierato dall'inizio ottenendo anche ottimi risultati e mandando un chiaro segnale alla società e alle pretendenti di volerlo tenere a tutti i costi con sé. Il feeling con Immobile poi c'è sempre stato e nel derby del 2019 in cui partì titolare segnò la rete di apertura per il 3-0 finale in favore dei biancocelesti. C'è anche chi lo preferisce a Correa. Per il 'Tucu' quest'anno un solo gol in campionato, quello contro il Crotone, mentre il 'Panterone' è già a quota 6, molti dei quali decisivi.

NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Caicedo ha una media gol praticamente identica a quella di Immobile. 1 rete ogni 109 minuti per la Scarpa d'Oro, 1 ogni 110 minuti per l'ex Espanyol, con Ciro che ha giocato quasi il doppio dei minuti (1198' vs. 658'). Nelle ultime 5 giornate inoltre, l'ecuadoregno è stato schierato 4 volte di cui 3 sono state vittorie (Napoli, Fiorentina e Parma). In mezzo il pareggio di Marassi contro il Genoa e il ko a San Siro contro il Milan, gara in cui non è neanche sceso in campo. Numeri che lasciano ben intendere l'importanza di Caicedo per l'economia della squadra.

