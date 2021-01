Antonelli: "Il futuro di Gomez? Nelle prime 4 oggi è un'alternativa di lusso"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Antonelli ha parlato dell'attuale sessione di calciomercato. In particolare, il dirigente sportivo e intermediario si è espresso sul futuro di Alejandro Gomez, finito nei radar di alcune big della Serie A: "Intanto ha 33 anni: non è un valore patrimoniale, è per il risultato immediato. Farebbe comodo a chiunque tra le prime quattro, ma come alternativa. Se va a Juve, Inter o Milan, in questo momento, fa l'alternativa di lusso. Ci sta che accetti anche questa soluzione per giocarsi un trofeo o quant'altro, ma io mi faccio una domanda. Oggi l'Atalanta, che potrebbe vincere il recupero con l'Udinese e andare a 34 punti a -6 dalla vetta, va a rinforzare una sicura rivale? Non ci credo".

Calciomercato, la FIGC apre sull'indice di liquidità: ecco di quanto si può "sforare"

Napoli, Osimhen ancora positivo al Covid-19: il comunicato del club

TORNA ALLA HOMEPAGE