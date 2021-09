Lazio - Roma, Milinkovic segna il suo primo gol in un derby di Serie A

Solo 11 minuti e la Lazio va in vantaggio. Un derby emozionante, il cuore dell'Olimpico pulsa più che mai. La squadra di Sarri per il momento è partita bene, tanto che solo dopo dieci minuti il tabellino sigla l'1-0 momentaneo per i biancocelesti. Il protagonista della rete è Milinkovic che con un eurogol di testa, un altro dei suoi, spiazza Rui Patricio. Un vero tabù sfatato per lui quello di oggi. Prima della stracittadina odierna infatti, il Sergente ha segnato alla Roma solo due volte, nella doppia semifinale di Coppa Italia del 2017, mai in campionato. Con la rete di oggi il padrone del gioco aereo si incorona come l'uomo protagonista del match.