Lazio-Roma, quarti di Coppa Italia: data, orario e dove vederla in tv

La Roma batte in rimonta la Cremonese tra le polemiche e approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio che, qualche settimana fa, aveva eliminato il Genoa. Sarà derby di coppa dunque tra Mourinho e Sarri che si sfideranno dunque per un totale di tre volte in stagione. La prima si è conclusa in pareggio 0-0 in campionato.

La stracittadina valida per la Coppa Italia Frecciarossa si disputerà mercoledì 10 gennaio allo stadio Olimpico, ma l'orario della partita non è stato ancora annunciato. La fascia oraria dovrebbe essere quella tra le 18 e le 18:30, ma per l'ufficialità bisognerà aspettare il comunicato della Lega. Il big match potrà essere seguito in diretta tv in chiaro su Canale 5 o Italia 1, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.