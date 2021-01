Lazio - Roma, Veron: "Correa il primo che ho sentito dopo il derby. E su Luis Alberto..."

Juan Sebastian Veron si è espresso sul derby della Capitale all'indomani della sfida. L'argentino, riporta corrieredellosport.it, ha parlato in particolar modo di Correa, che ha avuto modo di conoscere quando entrambi erano all'Estudiantes, senza dimenticare altri protagonisti della squadra di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni della Brujita: “È stato il primo al quale ho inviato un messaggio dopo il derby. Gli ho fatto i complimenti, ancora non mi ha risposto anche se ha letto. Sono partite che ti danno spinte maggiori, io sono legato ai tifosi e alla maglia. Abbiamo anche una rappresentanza argentina, che è Joaquin. Sono contento perché avevo visto alcune critiche alla squadra. Sicuramente non è un periodo felice, ma d’altra per fare un’analisi bisogna vedere che la Lazio sta facendo campionato e Champions, non è molto abituata. Aveva bisogno di un giocatore come Luis Alberto, ha carattere e prende in mano la squadra. Ha quantità e qualità, è un giocatore completo”.

