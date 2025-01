Lazio, Romagnoli a LSC: "Giocare in Europa è sempre bellissimo". E su Gila...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel in vista del match di Europa League contro il Braga il difensore Alessio Romagnoli ha espresso le sue sensazioni alla vigilia della sfida: "La gara di domani conta tanto per noi, vogliamo vincere, è una gara europea contro una squadra indisiosa che ha bisogno di vincere per qualificarsi ma noi vogliamo rimanere primi. L’anno scorso in Champins abbiamo fatto molto bene, l’Europa è sempre un obiettivo e giocarci è sempre bellissimo. L’obiettivo della Lazio deve essere quello di avete lo stesso livello in campionato e in Europa migliorarsi sempre e mantenere standard alti".

Sulla crescita di Gila: "C’è tanto di Mario, tanto di Sarri che lo ha aiutato molto. Mario ha sofferto il primo anno ma ha sempre lavorato bene e si merita quello che sta vivendo, io cerco di aiutare tutti come spero gli altri aiutino me. Sono davvero contento per lui".

Sul nuovo format dell'Europa League: "Sono tutte gare da dentro o fuori, senza calcoli. Vai a mille ed è bello".