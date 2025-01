Lazio, Romagnoli a Sky: "Se siamo favoriti? Non credo, le altre gare saranno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Braga - Lazio, dopo la conferenza stampa, Alessio Romagnoli ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del difensore biancoceleste: “Noi volevamo chiudere la qualificazione la scorsa giornata e ci siamo riusciti, però vogliamo continuare a vincere e quindi vogliamo fare una gara bella e giusta, di mentalità e di squadra e cercare di fare il massimo domani sera”.

“Se chiudere primi significa che siamo favoriti? Non credo, ci sono tantissime squadre forti. Poi le altre partite sono tutte andata e ritorno. Il nostro obiettivo è dare il massimo, poi si vedrà”.

“Noi anche gli altri anni potevamo fare di più, abbiamo fatto brutte partite e siamo usciti in malo modo ma abbiamo sempre la stessa voglia di giocare sia in Europa sia in campionato allo stesso livello. Anzi, in Europa anche a un livello superiore perché è un altro tipo di gioco”.

“Miglior difesa in Europa, è un caso? Sappiamo che dobbiamo migliorare, in campionato abbiamo subito troppo. Dobbiamo fare di più. Non penso sia un caso. In campionato c’è più tattica, qui è più aperto. Pero siamo pronti e vogliamo fare bene”.

