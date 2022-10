Lazio, Romagnoli da tifoso a leader: a Bergamo può tagliare un traguardo

Il difensore, arrivato a parametro zero in estate, si è subito imposto come leader della squadra e contro l'Atalanta può...

Alessio Romagnoli si è preso la Lazio. il difensore è arrivato in estate a parametro zero realizzando il sogno che aveva fin da bambino: indossare la maglia con l'aquila sul petto. L'ex Milan si è messo subito al servizio della squadra e fin dal primo giorno si è imposto come un leader. Non è un caso se la difesa ha cambiato volto e i numeri sono più che incoraggianti. Movimenti, esperienza e carisma, Alessio ha impressionato tutti. A questo poi si aggiunge anche la componente romantica con il gol siglato contro lo Spezia sotto la Curva Nord con tanto di bacio allo stemma. Insomma la sua esperienza in biancoceleste non poteva iniziare meglio. Domenica lui e i suoi compagni sono chiamati a un match impegnativo sul campo dell'Atalanta e Romagnoli può tagliare un prestigioso traguardo: qualora dovesse scendere in campo raggiungerebbe quota 250 presenze in Serie A. Non male per un 27enne che ha indossato le maglie di Roma, Sampdoria e Milan prima di vestire quella della squadra che ha sempre sognato fin da bambino.