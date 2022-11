Lazio | Romero da record, ma in A c'è chi ha fatto meglio: ecco chi

L'argentino sta stabilendo una serie di primati, ma in casa Lazio c'è chi ha fatto meglio e ha segnato quando aveva qualche mese in meno di...

Luka Romero ha deciso il match contro il Monza facendo volare la Lazio al secondo posto in classifica. Un successo pazzesco quello dei biancocelesti che hanno sofferto contro i brianzoli e devono ringraziare il giovane argentino. Prima firma per l'ex Maiorca che ha segnato da minorenne visto che compirà la maggiore età il prossimo 18 novembre. Romero ha stabilito una serie di record diventando l'argentino più giovane a segnare in Serie A e superando Dybala. Lukito è andato in gol a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni mentre Dybala con il Palermo a 18 anni ,11 mesi e 27 giorni. Il ragazzo nato a Durango, però, non è il calciatore più giovane a segnare un gol in Serie A vestendo la maglia della Lazio. Come sottolinea Opta, il primato resta ad Alessandro Capponi che ha firmato la sua rete a 17 anni e 129 giorni contro i 17 anni e 357 giorni dell'argentino. Capponi è un calciatore cresciuto nel vivaio biancoceleste che ha esordito nel 1936 trovando il gol, anche questo decisivo, contro la Triestina il 20 dicembre di quell'anno. Le aquile si imposero in casa per 2-1 e la rete determinante fu firmata proprio dal centrocampista.

SERIE A - Allargando a tutte le squadre il record è di Amedeo Amadei che andò in gol a 15 anni, 9 mesi e 13 giorni. Seconda piazza per Gianni Rivera con 16 anni, 2 mesi e 7 giorni, mentre terzo è Pietro Pellegri con 16 anni, 2 mesi e 11 giorni. Ma tanti big del passato hanno segnato in A prima di compiere la maggiore età. Ecco quelli che poi hanno indossato la maglia della Lazio: Mancini (16 anni, 10 mesi e 7 giorni), Piola (17 anni, 1 mese e 4 giorni), Fiorini (17 anni, 3 mesi e 27 giorni), Tommaso Maestrelli ( 17 anni, 7 mesi e 26 giorni).